مستشفيات جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للصيادلة "صور"

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور كريم سالم مدير مستشفى الباطنة، والدكتور زينب دخيل مدير التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية، وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

في بداية كلمته أعرب الدكتورعاصم العيسوي عن سعادته بتنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في استكمال المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية تقام للعام الثاني على التوالي.

كما أشاد بالدور الفعال الذي يقوم به القائمين على قسم الصيدلة الاكلينيكية في شتى المجالات الطبية.

وأكد الدكتور حمدي إبراهيم أن دور الصيدلي لا يقل أهمية عن دور الطبيب، مشيرًا إلى أن المنظومة الطبية تعتبر كيان واحد يتكون من ٣ محاور وهم الطبيب والصيدلي والمريض.

وتوجه بالشكر والتقدير للصيادلة على إسهاماتهم في نشر السمعة الطيبة للمستشفيات الجامعية بالفيوم.

وقالت الدكتورة نجلاء الشربيني إن يوم ٩/٢٥ هو اليوم الذي أقره الاتحاد العام للصيادلة للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة.

وأشادت الجهود المبذولة من قبل الصيادلة في استكمال المنظومة الصحية وتطوير الرعاية الطبية سواء على مستوى المستشفيات الجامعية أو على مستوى القطاع الخاص.

وتقدم الدكتور محمد صفاء الدين بالشكر والامتنان إلى الصيادلة بالمستشفيات الجامعية على التعاون الجاد والمثمر في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، مؤكدًا حرص الصيادلة على توافر جميع أنواع الأدوية بالمخازن تحسبًا لأي طوارئ.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم قيادات الصيادلة بالمستشفيات الجامعية وإهدائهم شهادات تقدير ودرع المستشفيات الجامعية.

8d8bbb13-a8ef-454e-8993-2fceab3777fb

9ca2996c-e20e-4def-b883-c822e835d7b8

237b4735-b1bf-430c-bf39-83d3713a89cc

5529f4c5-1a4f-49ca-944a-9486362c1ea6

7806de57-4ce5-402b-8553-fdbf30427f19

cfca92db-5875-48c3-b85b-600a6ab726c7

d0e563a6-f363-43bb-902a-e55f87a15a9d

e9a60b3b-1f58-4e73-b184-b27ec42fa23e

eca3ce2c-e1e1-408d-96fe-b252e16c1866

f2978add-e510-42c7-9e72-7325f86c0efe