السيسي: إعفاء ضريبي من 5 إلى 10 سنوات للشركات المستعدة للاستثمار في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تم إصدار مجموعة مشروعات لها أولوية ما يقرب من 140 حتى 150 مشروعا، سيمنح لهم حوافز تصل إلى إعفاء ضريبي من 5 إلى 10 سنوات للشركات المستعدة التي تستثمر في مصر.

وأشار الرئيس خلال مؤتمر الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي إلى أن مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات الأساسية للدولة ودا اللي بنتكلم عليها من تجربتنا اللي عملناها في هذا المجال، وليس فقط التخطيط، بل التنفيذ والإدارك، مؤكدًا أنه أمر مهم للقارة الإفريقية عشان تنمو ولا يمكن هيتم إلا بتمويل منخفض التكلفة نتيجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتابع الرئيس السيسي:" بقول اننا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة كي لا تتزايد الأعباء المالية على مصر".

وكان افتتح اليوم المؤتمر السنوي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 ستمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدي البنك الآسيوي وعدد من وزراء الحكومة المصرية و106 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية و3 آلاف زائر.

وتحرص مصر على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة، وتستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل".