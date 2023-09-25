انطلاق ملتقى التوظيف التاسع بتمريض عين شمس

نظم قسم إداره التمريض بكليه التمريض جامعه عين شمس، الملتقى التوظيفى التاسع، وذلك تحت رعاية غاده فاروق القائم بعمل رئيس جامعه عين شمس، سحر موسى عميد كلية التمريض ورئيس الملتقى، تحت إشراف هيام رفعت وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، منى مصطفى شاذلي رئيس قسم إداره التمريض ومقرر الملتقى،ريم الكباريتي مدير اداره روابط الخريجين بالجامعه و هناء عبد ربه مدير وحدة الخريجين بالكليه، بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعه ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجى الكلية وممثلى من المستشفيات المشاركة.

أكدت موسي ان الكلية سارعت في الاعداد والتحضير لعمل هذا الملتقى التوظيفي لتأهيل طلبة وخريجي الكلية لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على احتياجات السوق والاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين العاملين في المجالات المختلفة بالمشاركة مع عدد من المستشفيات المشاركه،وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة عين شمس وبالاخص كلية التمريض،وكذلك فى ضوء خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 التي تعمل على تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم ودعم اقتصاد سوق منظبط يتميز باستقرار الأوضاع وقادر على تحقيق نمو شامل ومستدام يتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة وتوليد فرص عمل لائقة ومنتجة

كما أوضحت ان الملتقى يهدف إلى ربط الكليه بسوق العمل لخلق فرص عمل متميزه لخريجيها، وإتاحه الفرص لهم وللطلاب للإطلاع على إحتياجات سوق العمل، بالإضافة لمشاركه الطلاب والخريجين فى الانشطه والفاعليات التى تقوم بها الكليه،وكذلك الاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين فى فاعليات وانشطه الكلية ونقل صورة واقعية عن متطلبات سوق العمل، وتوجيه المستشفيات المشاركة نحو أهمية مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة التي يقدمها طلبة الكلية ضمن أنشطة وحدة الإبتكار ودعمها كخطوة لدفع عجلة التنمية.

أعربت سمير عن سعادتها بوجودها في كلية التمريض لحضور هذا الحدث، ورحبت بالحضور وممثلي المستشفيات المشاركه، كما قدمت الشكر لإدارة كلية التمريض برئاسة أ.د. سحر موسي علي نشاط الكلية المستمر وكذلك قدمت الشكر للدكتورة ريم الكباريتي علي توفيرها للعديد من فرص العمل لخريجي الجامعة، كما هنئت الخريجين على وصولهم لهذه المرحله، مشيرة إلى ان طلاب كلية التمريض لديهم فكر مختلف ورسالة ودور مهم لخدمه المجتمع لان المهن الطبيه تعد من اسمي المهن من خلال التعامل مع المرضي، متمنية للجميع المزيد من التوفيق وافضل الاختيارات في الحياه العملية.

رحبت الكباريتي في كلمتها بالحضور والمستشفيات المشاركه والخريجين وقدمت الشكر للاستاذة الدكتورة سحر موسي عميد الكلية والدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية وا.د هناء مدير وحده الخريجين بالملية علي المجهود المبذول وحرصهم الدائم علي إقامة ملتقي التوظيف سنويا وتواجد المستشفيات وخلق فرص عمل لخريجين كلية التمريض، كما قدمت سيادتها تعريفا برابطه الخريجين موضحا انها إدارة من ضمن إدارات قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي تخلق تواصل دائم بين الجامعه وخريجيها على مر السنوات والعمل علي معرفه سوق العمل ومتطلباته وتدريب الطلاب في السنوات الاخيره علي هذه المتطلبات لسهولة الالتحاق بسوق العمل وتوفيره لهم من خلال عقد ملتقيات توظيف والعديد من الأنشطة.

