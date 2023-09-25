مكتبة الاسكندرية تفتح باب التطوع للمرشدين.. تعرف على الشروط

أعلنت اليوم مكتبة الإسكندرية عن طريق الإدارة الخاصة للزيارات عن فتح باب التقديم لمرشد جولات إرشادية داخل المكتبة، ويقوم المرشد باصطحاب الزوار من أفراد ومجموعات من مختلف الجنسيات في جولات داخل المكتبة بلغات مختلفة (العربية والإنجليزية والفرنسية) ويساعدهم في شرح المعلومات حول تاريخ مكتبة الإسكندرية وخدماتها.

وجاءت تفاصيل التطوع في مكتبة الإسكندرية والتي من خلالها تتكوين قاعدة متميزة من المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك مع الإسهام في تحقيق رسالة المكتبة في تنمية المجتمع.

بحسب ما أعلنته المكتبة في بيانها اليوم، هو وجود مجموعة من الشروط التطوعية ومنها السن المطلوب من 19 الي 29 عام، ويشترط حُسن المظهر.

والتقديم إلى التطوع في مكتبة الإسكندرية يتم من خلال تسليم السير الذاتية بمكتب الجولات الإرشادية بمدخل المكتبة الرئيسي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم الزيارات: visit.volunteers@bibalex.org

يجب كتابة السير الذاتية باللغة الإنجليزية وأن تتضمن صورة شخصية حديثة، وأخر ميعاد لتسليم السيرة الذاتية يوم 5 أكتوبر 2023.