لماذا استهدف الإرهابيون مدارس سيناء؟.. المحافظ يكشف السر

أكّد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الإرهابيين كانوا يزرعون العبوات الناسفة على الطريق الدولي، قبل تدخل القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من أي مخاطر محتملة.

وأضاف عبد الفضيل شوشة، خلال لقائه عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على إنشاء 3 محاور بالعريش يجرى الآن الانتهاء منها، وهناك 100 ألف فدان جديدة نعمل على مسحها على الحدود لزراعتها.

وتابع محافظ شمال سيناء، أنّ الجماعات الإرهابية كانت تستهدف المدارس حتى لا يجد الأهالي مكانا يختبئون فيه، لافتا إلى أن العديد من المنشآت التعليمية تعرضت لهجمات إرهابية متكررة.

