اكتمال الجمعية العمومية لمركز شباب أولاد خلف في دمياط

انعقدت بمقر مركز شباب أولاد خلف ، إدارة الروضة، وإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب الرياضة في دمياط الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023.

ويتضمن جدول الأعمال استكمال مجلس الإدارة بعدد 3 عضو، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز ،بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ، ولما كان عدد المرشحين على المناصب الشاغرة بمجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية دون اجراء انتخاب .

ويتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب ، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

في سياق آخر ،أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن مشاركة شباب محافظة دمياط في مبادرة five in on والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة ١٥ الف مشارك من مختلف المحافظات وبمشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة بدمياط ،حيث قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY عن طريق الڤيديو كونفرانس.



ومن جانبه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي."

واضاف أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات."