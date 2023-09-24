تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في مشاجرة بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص في مشاجرة لخلافات بينهم في بنها، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2454 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 1013 كلي شمال بنها، أنه في يوم 23 / 3 / 2023، أنهى كل من "عبد الله ا.ع" 42 سنة مبلط سيراميك ومقيم كفر العرب مركز بنها، و"محمود م.ع" عاطل ومقيم ذات العنوان، حياة المجني عليه "محمد جمال حمود" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا الغرض سلاح أبيض "مطواة" فما أن ظفر بهم المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم، فأتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحًا به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضربًا، حيث كال له المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، وكان ذلك حال وجود المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وأردف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض بغير ترخيص "مطواة"، كما حازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة".