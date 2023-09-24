الدورى الإنجليزى.. أستون فيلا يهاجم تشيلسى بواتكينز

أعلن اوناي إيمري المدير الفني لفريق استون فيلا، تشكيل فريقه الذى يخوض به نظيره تشيلسى، بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق استون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، جون ماكجين، موسى ديابي، نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

ويحتل فريق تشيلسى الـ 14 برصيد 5 نقاط، بينما يقع فريق أستون فيلا فى المركز السابع برصيد 9 نقاط.

