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السبت 23 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«العشري» يضع برنامجاً خاصا لـتجهيز هشام صلاح قبل موقعة الإسماعيلي

هشام صلاح ،لاعب الاتحاد
هشام صلاح ،لاعب الاتحاد السكندري
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وضع الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، برنامج تدريبي خاص لتجهيز هشام صلاح، لاعب الفريق الأول، بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

منح «العشري »هشام صلاح ،راحة من التدريبات الجماعية ،اليوم السبت، في إطار استعدادات لقاء الإسماعيلي المرتقب في الدوري الممتاز .

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل ،على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

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