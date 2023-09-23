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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب السجائر .. صاحب كشك يطعن عاملا بـ"مفك" فى الدقهلية

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بالدقهلية من ضبط صاحب كشك لبيع السجائر بقرية العصافرة التابعة للمركز وذلك بعد تعديه على عامل وإصابته بجرح نافذ بالبطن باستخدام "مفك" بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلاف على سعر علبة سجائر.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي  بوصول "زياد.أ.ع"،18 عاما، عامل ومقيم قرية العصافرة التابعة للمركز مصابا بجرح نافذ بالبطن "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، الى المستشفى وسؤال المصاب اتهم "محمد.م.ع.ن"،17 عاما، عامل صاحب كشك سجائر ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته بمفك وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلافهما على سعر بيع علبة سجائر.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية من ضبط المتهم وبمواجهتة اقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكابه للواقعة 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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