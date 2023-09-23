الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة سلمية شرق قطاع غزة واندلاع مواجهات في شمال الضفة الغربية

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي المحتلة.

وفي محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية كفر قدوم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بـ"المطاط" في قدميهما خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية.