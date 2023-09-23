إخماد حريق محطة وقود بمدينة نصر.. وإصابة 3 (صور)

اخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق نشب فى محطة وقود بمدينة نصر.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محطة وقود بشارع الميثاق زهراء مدينة نصر وعلى الفور جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وانتقل قوات الشرطة والاسعاف ورئيس حى شرق مدينة نصر والقيادات التنفيذية الى مكان البلاغ.

وفرضت كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع خطر الامتداد واخماد الحريق فيما اصيب 3 أشخاص جراء الحريق وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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