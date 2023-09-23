موعد انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري والتأديبية

حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة التي تشكل المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وتبدأ الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا 24 سبتمبر الجاري، للانعقاد وتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.

وتقعد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد التالية:

١- المحكمة الإدارية العليا يوم الاحد ٢٠٢٣/٩/٢٤ الساعه ١٢ ظهرا

٢- محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ الساعة ١٢ ظهرا

٣- المحاكم الإدارية والتأديبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦ الساعة ١٢ ظهرا وذلك بقصر الأمير فوقية بمقر المجلس بالدقي

واعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب ، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، بناء على رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .

تأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدأ العام القضائي الجديد ١ أكتوبر، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.

