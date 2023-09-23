رامى صبرى بعد حفله أمس: شكرًا جمهور الكويت العظيم

وجه الفنان رامى صبرى الشكر إلى جمهور دولة الكويت، عقب إحياءه حفل بالأمس ضمن فعاليات موسم الكويت.

وعلق من خلال صور الحفل على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، قائلًا "شكرًا على الحضور الكبير أمس فى الحفل مع جمهورى فى الكويت".

وتابع صبرى "شكرًا مسرح الأرينا أهم مسارحنا العربية المشرفة، شكرًا على التنظيم وصديقى المجتهد حسين موسى على الحفل العظيم، أشوفكم تانى قريب".

يذكر أن الفنان رامى صبرى قد طرح مؤخرًا أغنية "حبينا"، من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل، إلى جانب تحقيق اغنية "يمكن خير" نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

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