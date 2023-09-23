"The Zone Of Interest" يمثل بريطانيا في سباق الأوسكار

اختارت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما فيلم الدراما “The Zone Of Interest” للمخرج جوناثان جلايزر، لتمثيل المملكة المتحدة في القائمة الطويلة لفئة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار لعام 2024.

تم اقتباس القصة عن رواية مارتن أميس "منطقة الاهتمام" الصادرة عام 2014، وتدور الأحداث عن الحياة اليومية أو كما أسماها الناقد بيتر برادشو "النعيم الريفي الخالص" لعائلة ألمانية (رودولف هوس، وزوجته هيدويغ) تعيش بجوار معسكر أوشفيتز الألماني أثناء الحرب وتطلعهما إلى بناء حلم لعائلتهما في منزل وحديقة بجوار المخيم. هوس، ليس مجرد الرجل الذي لا يدير أوشفيتز فحسب، بل كان له دور فعال في تصميم وتنفيذ آلية الموت الجماعي هناك، والتي تم تصديرها بعد ذلك إلى معسكرات الاعتقال النازية الأخرى.

شهد العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، وفاز الفيلم بالجائزة الكبرى.