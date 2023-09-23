الجارديان: زيلينسكي يناشد كندا مساندة بلاده حتى تحرز النصر على روسيا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، ناشد كندا، خلال زيارته الحالية، الاستمرار في مساندة بلاده حتى تتمكن من تحقيق النصر على الجانب الروسي في الحرب الطاحنة التي يستعر أوارها في الوقت الراهن بين الجانبين.

وتشير الصحيفة في تقرير إخباري إلى أن الرئيس الأوكراني، الذي بدأ زيارة لكندا أمس أول الخميس، عبر عن شكره وتقديره لأوتاوا على ما تقدمه من مساعدات لبلاده، مؤكدا أهمية استمرار ذلك الدعم حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز النصر على القوات الروسية في الحرب التي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.

وتوضح الصحيفة أن زيلينسكي أكد في كلمة له أمام البرلمان الكندي أمس الجمعة ضرورة استمرار المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لتمكين بلاده من الاستمرار في الحرب وتحقيق مكاسب عسكرية على موسكو التي أكد أنها "يجب أن تخسر الحرب خسارة لا يمكن تعويضها".

وتسلط الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس وزراء كندا جوستين ترودو التي أكد فيها أن زيارة رئيس أوكرانيا لبلاده تتيح الفرصة للتأكيد على "موقفنا الداعم لأوكرانيا بكل قوة ودون أي تراخي"، موضحة أن تلك التصريحات تزامنت مع إعلان رئيس الوزراء تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 482 مليون دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث القادمة متضمنة 50 عربات مدرعة سوف يتم إنتاجها في كندا.

ويضيف التقرير أن تلك هي الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني لكندا منذ نشوب الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية العام الماضي، مشيرا إلى تأكيد رئيس وزراء كندا أن بلاده سوف تستمر في مساندة أوكرانيا مهما كلفها الأمر ومهما طالت مدة الحرب والذي أوضح كذلك أن بلاده قدمت مساعدات عسكرية وانسانية لأوكرانيا منذ نشوب الحرب بلغت قيمتها 9 مليارات دولار كندي.

ويلفت التقرير في الختام إلى أن كندا استقبلت منذ نشوب الحرب في أوكرانيا ما يقرب من 175،000 لاجئ أوكراني بالإضافة إلى ما يقرب من 700،000 آخرين حصلوا على موافقات لدخول البلاد في إطار مبادرة لإعادة توطين هؤلاء الذين فروا من ويلات الحرب في بلادهم، والتي تسمح لهؤلاء اللاجئين بالحصول على تصاريح عمل لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة.