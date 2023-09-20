"القاهرة الإخبارية": لا خطط زمنية لعودة الدراسة بالسودان ووضع التعليم في خطر

قال محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأجواء مضطربة تمامًا وتحديدًا في مدن العاصمة المثلثة، الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، ومنذ صبيحة اليوم شن الدعم السريع هجومًا على قيادة الجيش وصلت الاشتباكات في محيط قيادة الجيش لساعات.

وأضاف إبراهيم خلال إفادته على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، أن الحرب أفرزت في السودان واقعًا للغاية على حياة السودانيين، ومعظم السودانيين فقدوا وظائفهم، والكثير من الموظفين الحكوميين لا يتقاضون رواتبهم، ومع تزايد أيام الحرب التي مر عليها 5 أشهر قد تتفاقم الأزمة أكثر ويتفاقم النزوح.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع توقفت المؤسسات الحكومية وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، من المدارس والجامعات، وتوقفت الدراسة بمدن السودان المختلفة، حتى المدارس في عدد من الولايات التي تستقبل النازحين فتحت مدارسها لإيواء النازحين، فلا مكان فيها للدراسة.

وذكر أنه حتى هذه اللحظة لا مؤشرات لبداية عام دراسي جديد في السودان، كل المدارس متوقفة، وأصبح التعليم في خطر كبير في السودان، وربما لن تفتح المدارس قبل نحو 6 أشهر، ووقتها سيتجاوز الطلاب المراحل التي فاتت عليهم بسبب الحرب.