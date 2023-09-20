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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شباب "YLY المنيا" ينظمون فاعلية "5in1".. صور

شباب YLY المنيا ينظمون
شباب YLY المنيا ينظمون فاعلية 5in1 بقاعة المديرية
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نظم فريق شباب  yly   بقاعة مديرية الشباب والرياضة، فاعلية 5in1  والذى افتتحه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة  عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة، واحمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى،واحمد صبحى منسق yly بالمنيا.

رحب مندى عكاشة بالحضور وقدم الشكر لمسئولى  شباب يدير شباب القائمين عن تنظيم اليوم، حيث أكد أن فريق yly من أكثر الكيانات الشبابية المنظمة والمتواجدة بشكل قوى،ولديهم افكار متميزه ويحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تواجدهم فى كافة الفاعليات، وتقدم المديرية كافة الدعم لهم ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات المقدمة.

تناول اللقاء خمسة موضوعات وهي أنشطة وزارة الشباب والرياضة والسلوكيات الصحيحة واهمية التطوع والانتماء والتسويق.. وياتي ذلك ضمن خطة مكتب شباب يدير شباب بوزارة الشباب والرياضة، وقام مسئولو الفريق بتوزيع شهادات الحضور.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفيديو كونفرانس الكيانات الشبابية يدير وكيل وزارة الشباب والرياضه المنيا
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