إصابة 21 شخصا في انفجار بمصنع للحديد في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مصنع حديد في مدينة قم وإصابة 21 شخصا.

ومن ناحية أخرى، أدرجت الولايات المتحدة على قائمة العقوبات شبكة مكونة من 11 فردًا وكيانًا في أربع دول تدعم صناعة الطائرات بدون طيار وصناعة الطائرات العسكرية في إيران.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن هذه الشبكة مسؤولة عن أنشطة الشراء والصيانة لدعم إنتاج الطائرات بدون طيار والطائرات العسكرية التابعة للشركة الصناعية لصناعة الطائرات الإيرانية.

وتم إدراج شركة صناعة الطائرات الإيرانية في سبتمبر 2008 لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة. وتضم الشبكة ثلاثة أفراد مقيمين في جمهورية إيران، وفردين وكيانًا واحدًا مقرهم في جمهورية الصين الشعبية، وثلاثة كيانات مقرها في الاتحاد الروسي، وشخصين مقرهما في تركيا.