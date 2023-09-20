غدا.. المنشد عامر التوني وفرقة المولوية في حفل فني بقبة الغوري

ينظم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل للفنان والمنشد عامر التوني وفرقته "المولوية"، في الثامنة مساء غد الخميس، الموافق 21 سبتمبر الجاري.

يقدم المنشد عامر التوني مجموعة من مختاره من أشهر القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض، وابن عربى، والحلاج، وابو ميدن الغوث، واخرين منها: "متى ياحبيب القلب"، و"عينى لغير جمالكم لا تنظر"، و"يامليحا قد تجلى"، و"وبرقت سعاد"، و"نارها فى اضلعى".

أسس المنشد عامر التوني فرقة "المولوية" المصرية عام 1994، والتي تجذب الجماهير من جميع أنحاء البلاد، وقد حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

وشاركت فرقة "المولوية" في العديد من المحافل الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، وغيرها.