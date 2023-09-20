تنويه مهم لطلاب الثانوية العامة المقبولين بجامعة حلوان الأهلية 2023-2024

تنوه جامعة حلوان الأهلية على الطلاب المقبولين في الثانوية العامة (2023) بمختلف كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2023-2024 والذين لم يتلقوا رسالة تحديد موعد تسليم الملف، أنه يتوجب عليهم الحضور يومي الأربعاء والخميس القادمين لتسليم ملفاتهم واستكمال إجراءات التسجيل بالجامعة.

ويُرجى الالتزام بالمواعيد المحددة؛ علما بأن الأوراق المطلوبة بملف الطالب كالتالي:

استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني / صفحة الطالب ).

أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية مختومة بختم النسر بالإضافة إلى 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح / بيان الدرجات بأي حال من الأحوال).

عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب بجانب 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار أصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري) .

نموذج 2 جند مختوم و نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم و٢ طابع شهيد من البريد للطلاب الذكور).

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

أصل وصورة من إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.