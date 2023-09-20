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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: يمكن للأمم المتحدة لعب دور في رفع مستوى الوعي لدى المهاجرين

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن الأمم المتحدة من شأنها لعب دور في رفع مستوى الوعي لدى المهاجرين.
وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية -خلال مؤتمر صحفي في سيرك كولومبوس بنيويورك أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء- إنه "فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين، أعتقد أن الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة، يكمن في رفع مستوى الوعي أيضًا، أي جعل الناس يفهمون أن الأمر لا يتعلق بمسألة أيديولوجية، أن المشكلة قائمة، وأن المشاكل الكبيرة يمكن حلها".
وتابعت "أعتقد أن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في إدارة النقاط الساخنة في ليبيا، تقييم طلبات اللجوء والتمييز بشكل نهائي بين قضية اللاجئين التي تم فرضها بشكل فعال على قضية المهاجرين الاقتصاديين، يمكن أن يكون دورًا مهمًا بالتأكيد، ذا فائدة عظيمة”، مستدركة: “لن يكون دورًا حاسمًا، لكنه مهم".
وأوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية أنه "للقيام بذلك، نحتاج إلى تعاون الحكومات الأفريقية، وهذا ما نحتاج إلى العمل عليه”، ورأت أن “الأمم المتحدة أساسية في السماح، دون اتباع نهج أيديولوجي، بإثارة اهتمام أكبر من الجميع وعدم استغلالها لخلط أشياء لا تتماشى مع بعضها البعض".
 

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رئيسة وزراء إيطاليا المهاجرين جورجا ميلوني
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