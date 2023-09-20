التفاصيل الكاملة للدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

اختتمت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة المقرر إقامته في الفترة ما بين الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من سبتمبر الجارى، والذي يتنافس فيه هذا العام ١٣ عرضا مسرحيا تم اختيارهم من ٣٣ عرضا تقدموا للمشاركة.

تضم لجنة تحكيم تلك الدورة من أحمد المازم وأحمد بوصيم من الإمارات، ومن الأردن شفاء الجراح وآلاء حماد، ومن لبنان ربيع شامي.

من جانبها أعلنت مريم المعيني عن تفاصيل الندوات النقدية اليومية التي تقرأ العروض المقدمة في مضامينها وأساليبها، مؤكدة أنه سيتاح للمتفرجين أن يشاركوا في الحكم على مستوياتها الفنية عبر "الجائزة اليومية لأفضل ممثل من اختيار الجمهور".

وقالت: "المهرجان الذي تقدم عروضه باللغة العربية الفصحى وتعتمد على مكتبة "المسرح العالمي"، تحتفي دورته العاشرة بالفنان علي القحطاني بوصفه "شخصية المهرجان"، وتُنظم جلسة حوارية حول تجربته الفنية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، ويديرها الفنان عبد الله راشد، وبمناسبة التكريم أُنجز كتيب حول سيرة القحطاني مع المسرح، ويضم الكتيب شهادات حول مسيرته كتبها أصدقاء وزملاء له في المجال".

وفي نفس السياق، يقيم المهرجان ملتقاه الفكري في الرابع والعشرين من سبتمبر تحت عنوان «المسرحيات القصيرة: التجربة العربية وآفاقها» بمشاركة فيصل الدرمكي من الإمارات، مريم الجلاصي من تونس، محمد علام من مصر وربيع شامي من لبنان.

كما يستضيف المهرجان في الخامس والعشرين من سبتمبر دورة تاسعة من "ملتقى الشارقة للبحث المسرحي" المكرس لاستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المختصة في المجال المسرحي، ويشهد الملتقى مشاركة أربعة باحثين حازوا شهادة الدكتوراه في المسرح أخيراً، وهم: خالد البناي من الإمارات، داليا همام من مصر، هشام حكام من المغرب وعبدالحكيم صويد من تونس.

وأسس مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عام 2012، وتسبقه دورة تدريبية على مدى شهرين تغطي حصصها مجالات الإخراج والسينوغرافيا والتمثيل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت علياء الزعابي المنسق العام للمهرجان عن العروض المشاركة، وهي: «نهاية اللعبة» إخراج ياسين الدليمي، و«حلم المطر» لعبدالله الكمالي، و«انهيار» لأماني فاروق، و«الكراسي» لحميد محمد، و«الحمار الميت» لهاني عيد، و«مكان مع الخنازير» لحنان دحلب، و«حيوات» لمحمد التركماني، و«الخادمات» لهبة ذيب، و«الموت والعذراء» لدينا بدر، و«لنتحادث قليلاً» لجاسم التميمي، و«إن لم تخنهم الذاكرة» لرضوان النوري، و«الخيار الأخير» لعبدالله آل علي، و«601» لجاسم غريب.

وتتنافس هذه العروض على جملة من الجوائز الموجهة لفنيات العرض المسرحي مثل الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا.

يذكر أن لجنة مشاهدة واختيار العروض تكونت من الفنانين إبراهيم سالم من الإمارات، سالمة بن آغا من تونس وخالد رسلان من مصر.

يقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، ويحتضن أنشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء، ويعني المهرجان برعاية وتأهيل وإبراز المواهب المسرحية.