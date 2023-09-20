بالصور .. لأول مرة شباب المحافظات الحدودية في زيارة لميناء العريش

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة رحلة ميدانية لشباب المحافظات الحدودية ضمن البرنامج السياحي والثقافي للقاء الثاني عشر لشباب مشروع أهل مصر في المناطق الحدودية، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري .

جاء ذلك بحضور الفنان أحمد السيد المشرف العام على المشروع ومدير قصر ثقافة العريش، اشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، و أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، ودكتور هالة الطلحاتي، وحنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

و تضمنت الجولة تعريف لشباب المناطق الحدودية عن عمليات التطوير التي يشهدها ميناء العريش ،وفي البداية نقل القبطان هشام جنينه كبير مرشدين ميناء العريش البحري تحيات اللواء بحري محمد الشريف حسن مدير ميناء العريش البحري ، لافتا إلى أنه كان ينوي الحضور ويقابل الشباب لولا ارتباطه باجتماعات عاجلة .

وبدا القبطان هشام جنينه بالحديث عن عمليات التطوير الخاصة بالميناء والذي سيعد طفرة جديدة وإنجاز جديد. لهيئة الموانئ المصرية، مشيرا الى أن التجارب الأولية لتشغيل السفن بدأت منذ عام 1998، والتي بدأت بتشغل السفن التجارية الاماكن الخارجية.

وأشار إلى أن ميناء العريش يقام على مساحة 542 فدان، وتشمل عمليات التطوير على عدة مراحل و المرحلة الأولى عبارة عن الحوض الاول بمساحة 1250متر أرصفة بحرية بغاطس يتسوعب حمولات تصل حتى 45الف طن بضائع متنوعة، وعمق الحوض يصل الى ما يقارب 11.5متر غاطس، بعد أن كان رصيف الميناء القديم يبلغ طولة ٢٥٠ متر والعمق الرصيف ٧ متر وحمولات السفن لا تتخطى 8 آلاف طن ،ما يؤكد على أن عملية التطوير التي يشهدها الميناء غير مسبوقة .

وأكد أن جميع اعمال التطوير تقوم بها شركات مصرية بنسبة 100% ، والتي إتاحة فرص عمل لشباب أهالي سيناء بعدد عماله مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 10الاف فرصة عمل

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمحافظة شمال سيناء .

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، و يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.