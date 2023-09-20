تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الذهب بمحلات و اسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023، عند نفس اسعار اغلاق امس الثلاثاء و التي شهدت ارتفاعا بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات بالأسواق العالمية، لتسجل مستوى 1935 دولارا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية )اليوم الأربعاء 2,195 جنيه للبيع ، و 2,215 جنيها للشراء

و بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم الأربعاء 2,509 جنيه للبيع ، و 2,531 جنيها للشراء

سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: 1,881 جنيه للبيع ، مقابل 1,899 جنيها للشراء

وصل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأربعاء ، 1,463 جنيها للبيع ، و 1,477 جنيها للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” نحو 17,560 جنيه سعر البيع ، مقابل 17,720 جنيها للشراء

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة و الدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل و السبائك.

و بالنسبة لسعر الذهب اليوم بالمصنعية و الدمغة، حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

وفيما يخص اسعار الذهب بالبورصات العالمية، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين امس الثلاثاء 19 سبتمبر مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في 6 أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأميركي.



واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأونصة بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر أيلول، وارتفعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1955 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.31 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.97 دولار. وزاد البلاديوم 1% إلى 1248.60 دولار.