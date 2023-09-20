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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى نيويورك لحضور قمة الأمم المتحدة

البرهان
البرهان
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توجه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى ولاية نيويورك الأمريكية على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة السوداني خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.

كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية.

وسيلتقي بعدد من الرؤساء وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة سبل التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة.

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عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نيويورك الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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