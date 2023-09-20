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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يؤكد لباشينيان دعم واشنطن لسيادة أرمينيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان دعم واشنطن لسيادة أرمينيا، ودعا أذربيجان للعودة إلى الحوار.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن "الوزير أعرب عن قلق الولايات المتحدة العميق تجاه الوضع في قره باغ وأكد أن الويالات المتحدة تدعو أذربيجان إلى وقف العمليات القتالية فورا والعودة للحوار".

وأضاف البيان أن بلينكن "قال لرئيس الوزراء باشينيان إن الولايات المتحدة تدعم سيادة أرمينيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وجرت المكالمة بين باشينيان وبلينكن على خلفية إطلاق أذربيجان عملية عسكرية في منطقة قره باغ، يوم الثلاثاء، وصفتها أرمينيا بأنها "عدوان ضد قره باغ".

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