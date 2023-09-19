مسؤول روسي: روسيا تعتبر القيود أحادية الجانب على صادرات المواد الغذائية غير مقبولة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده تعتبر ممارسة فرض قيود أحادية الجانب على تصدير المواد الغذائية غير مقبولة لأنها تؤثر على الدول النامية الضعيفة.

وأضاف أوفتشوك خلال اجتماع رفيع المستوى حول التعاون في إطار مبادرة التنمية العالمية في نيويورك "سنركز مرة أخرى على مشكلة القيود أحادية الجانب التي تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن الضرر سيكون شديدا بشكل خاص "عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي والقيود المفروضة على قدرة روسيا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة، وخاصة إلى الدول النامية"، بحسب ما أوردته وكالة /تاس/ الروسية.

وتابع المسؤول الروسي "أننا نعتبر مثل هذه الممارسة غير مقبولة"، مضيفا أن موسكو "أولت دائما اهتماما خاصا بمطالب الدول النامية وساعدتها وفقا لأولوياتها واستراتيجيات التنمية الوطنية".

ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، فإن بلاده تعتزم توسيع دعم الأمم المتحدة في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.