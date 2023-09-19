الكرملين: فرصة التوصل لتسوية سلمية للأزمة بين باكو ويريفان ما تزال قائمة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، اليوم /الثلاثاء/ أن روسيا لا زالت ترى فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية بين باكو ويريفان في ضوء البيان الثلاثي المشترك بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول تسوية الأزمة.

وقال المتحدث الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن هناك مثل هذه الفرصة (للتسوية السلمية)، نظرًا إلى الطريقة التي نرى بها الأمر، فإن الاتفاقات هي الأساس الذي نعتمد عليه في ذلك. كما أننا نواصل اتصالاتنا مع كل من باكو ويريفان".

وعلق المتحدث على رأي المبعوث الخاص لأرمينيا إدموند ماروكيان بأنه حان دور الولايات المتحدة لتقرر ما هي التدابير التي يمكن استخدامها لتحقيق السلام، أنه "يجب أن تكون هناك جهود ملموسة مبنية على أساس قانوني حقيقي وملموس، مما يجعل من الممكن التوصل إلى تسوية سلمية".

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأذرية صرحت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنها اتخذت إجراءات ذات طابع محلي لمكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ. وحددت الوزارة أن أهدافها هي ضمان أحكام البيان الثلاثي لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا الصادر في 9 نوفمبر 2020 ونزع السلاح وانسحاب الجيش الأرمني من الإقليم.

وأكدت يريفان، تعليقًا على هذه التصريحات، بأن باكو تحاول "استكمال سياسة التطهير العرقي" وأن أفراد الجيش الأرمني غائبون عن قره باغ. ودعت روسيا الجانبين إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية السياسية والدبلوماسية.

يُذكر أنه في 9 نوفمبر 2020، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على بيان مشترك بشأن الوقف الكامل للأعمال العدائية.