ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل عثور الأمن على صيدلانية متغيبة في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها والعثور عليها.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته (صيدلانية "تعانى من مرض نفسى").. حيث قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية ، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.
 بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها)، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.. وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتوصل لأهليتها.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ads
تغيب فتاة صيدلانية الجيزة
ads