الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات برنامج التطوع الدولي بالقاهرة

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة المركزية للتعليم المدني والقيادات الشبابية، بالتعاون ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية، تنفيذ فعاليات برنامج التطوع الدولي بالقاهرة، بمشاركة أعضاء مشروع سفراء شباب مصر ومكتب التبادل الثقافي والتعاون الدولي ، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٦ سبتمبر - ١٦ أكتوبر المقبل ، بمركز شباب روض الفرج ، بمشاركة عدد ١٧ متطوعا ومتطوعة من دولتي ألمانيا والبرتغال.

ويسعى البرنامج إلى تشجيع وترويج السياحة المصرية من خلال "السياحة التطوعية" التي تعد أحدث اتجاهات السياحة العالمية و تحويل مصر إلي قبلة للعمل التطوعي الدولي ، حيث انضم ٢٥ شابا وشابة من الشباب المصري إلى المتطوعين الأوروبيين من مختلف أنحاء الجمهورية بهدف التعايش وتبادل الخبرات.

وتتنوع الأنشطة بين أندية ممارسة اللغات الأجنبية وورش العمل في مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية وحملات توعوية حول الحفاظ على التراث الثقافي وزيارات ميدانية متعددة في القاهرة والإسكندرية.

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتزامن مع اختيار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والحصول على جائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين نظراً لدوره الفعال والبارز في تطوير الحركة التطوعية ومنظومة التطوع المصرية.