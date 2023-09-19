«الأعلى للآثار» يوافق على زيادة رسوم تذاكر حصن بابليون

وافق المجلس الأعلى للاثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري على مقترحات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بضم كل من: سبيل أم عباس، وسبيل الأمير عبد الله، كأماكن ليس لها رسوم على تذكرة سبيل السلطان قايتباي، وضم كلا من قصر الأمير طاز وقبة علاء الدين البندقداري وسبيل يوسف بك وقبة سنجر المظفر الى تذكرة التكية المولوية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على تحديد رسوم زيارة حصن بابليون بمصر القديمة بواقع ١٢٠ جنيها للزائر الأجنبي، ٦٠ جنيها للطالب الأجنبي، و٤٠ جنيها للزائر المصري، و٢٠ جنيها للطالب المصري، على أن تطبق الرسوم اعتبارا من اليوم التالي لافتتاحه وإعادة العرض على ادارة المجلس الاعلى للاثار مرة أخرى بعد ستة أشهر من تطبيق الرسوم مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.