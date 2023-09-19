غرفة الفنادق تعلن إجراءات التعامل مع هجوم أسماك القرش

طالبت غرفة المنشأت الفندقية برئاسة علاء عاقل بضرورة الالتزام بضوابط السلامة والانقاذ في الشواطىء، وذلك للحد من تعرض السائحين لهجوم أسماك القرش في طل ما شهدته الشواطىء المصرية في الاونة الاخيرة وتعرض بعض السائحين لهجوم أسماك القرش والتي كان اخرها بمدينة دهب.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم، إن شهري أكتوبر ونوفمبر هما موسم تواجد أسماك القرش في مصر، لذلك على الفنادق ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكافة الضوابط الفنية وتعليمات السلامة في الشواطىء.

ونبهت الغرفة أنه في حالة ظهور أى أسماك قرش يتم إبلاغ الإدارة العامة لمحميات وزارة البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، والالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والامان المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص والسنوركلينج بالإضافة الى ضرورة تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أى أسماك أخرى قد تؤدي لتعرض حياة السائحين للخطر كالسياحة على سطح الماء بالابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

وأكدت الغرفة على ضرورة وضع لافتات التنبيه المشدد على السائحين بحظر إلقاء أية مخلفات أو بقايا أطعمة في المياه بغرض إطعام الأسماك حيث يترتب على ذلك تجميع أسماك كثيرة ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها، الأمر الذي يترتب عليه تعرض السائحين للخطر، علاوة على أنه في حالة ظهور سمكة قرش بأي منطقة يجب أخلاها فورا من ممارسة السياحة مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير الى ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة.

وأشارت إلى ضرورة التأكيد على النزلاء بالابتعاد عن السياحة في الأماكن المحظورة مع وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شاطئ الفندق، والتنسيق مع مراكز الغوث لوضع خطة لمواجهة المواقف الطارئة لسرعة إنقاذ السائحين في حال تعرضهم لهجوم أسماك القرش، والتأكد من حصول منقذي الشواطئ على دورات التدريبية اللازمة بصفة دورية وذلك بالتعاون مع مراكز الغوص كما انه يمنع الصيد بجوار الفنادق والابلاغ في حالة وجود أي قارب صيد بالقرب من الفندق ومنطقة الخليج خاصة وان رائحة الاسماك تجذب أسماك القرش للهجوم عليها.

وأهابت الغرفة بضرورة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والإنقاذ لتلافي تكرار مثل تلك الحوادث حفاظا على ارواح النزلاء بسمعة البلاد السياحية.