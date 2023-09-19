غدا .. "حجمنا في الكون" ندوة فلكية في مكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل ، إحدى قلاع المعرفة التابعة لجمعية مصر الجديدة ، ندوة علمية بعنوان "حجمنا في الكون" ، وذلك يوم غد الأربعاء في تمام الثانية عشرة ظهرا في مقر المكتبة بجسر السويس.

تقام الندوة وفقا لبرنامج التعاون بين جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى والجمعية المصرية لعلوم الفلك برئاسة المهندس عصام جودة.

يهدف البرنامج الى تبسيط علوم الفلك لكافة فئات المجتمع العمرية والاجتماعية و رفع الوعي العام بشأن علوم الفضاء والفلك.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، ان الندوة تأتى وفق منهج الجمعية الرامى الى اقامة فعاليات تفاعلية تستهدف الاطفال والكبار تعمل على تحفيز العقل والفكر للتعرف على الكون وما يضمه من نجوم واجرام فلكية .

يتم التعرف خلال الندوة على تخيلات البشر وتصورهم كوكب الأرض والمجموعة الشمسية في الماضي، وكيف امكن التعرف على شكل الأرض الان ، وكيفية حساب المسافات بين الارض والأجرام الاخرى كالقمر والشمس والنجوم ، وذلك بأستخدام مجسمات واقعية نتعرف بيها على المسافات في الفضاء الشاسع .

وفى نهاية الندوة سوف يجيب فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك على اسئلة الحضور عما رصدوه وشاهدوه من اسرار الكون ومايحيط بنا من اجرام هائلة كل في فلك يسبحون .