ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة PRINCESS FAYZAH و التي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ26525 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15641 طن تشمل: 2650 طن مولاس و 2562 طن رمل و 10429 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33359 طن تشمل: 250 طن سكر و3300 طن خردة و1190 طن زيت طعام و5515 طن ابلاكاش و5300 طن قمح و8486 طن حديد و7857 طن ذرة و1200 طن بضائع متنوعة و1144 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 261 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4576 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 373348 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5298 شاحنة.