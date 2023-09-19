القومية العربية للموسيقى تغني أعمال وردة وفريد الأطرش في الأوبرا

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تقدم الفرقة القومية مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش، والمطربة وردة الجزائرية، يؤديها المطربون إيمان عبدالغنى، وأحمد عفت، ومحمد طارق، وإيناس عز الدين، وأشرف وليد.

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى في العام 1989، وذلك بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الإندثار.