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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

"العمل": 5.3 آلاف وظيفة خالية برواتب تبدأ من 3000 جنيه بـ12 محافظة

فرص عمل
فرص عمل
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أعلنت وزارة العمل عن 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات على مستوى 12 محافظة من شركات قطاع خاص برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري.

وتتوفر تلك الوظائف فى  محافظات مختلفة منها: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية في 77 شركة قطاع خاص في مختلف التخصصات وكذا عدداً من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018

 https://www.youtube.com/shorts/fRZ9jhbZUGo?t=18&feature=share 

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فرص - وظائف شاغرة فرص عمل
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