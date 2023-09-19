"العمل": 5.3 آلاف وظيفة خالية برواتب تبدأ من 3000 جنيه بـ12 محافظة

أعلنت وزارة العمل عن 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات على مستوى 12 محافظة من شركات قطاع خاص برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الجاري.

وتتوفر تلك الوظائف فى محافظات مختلفة منها: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية في 77 شركة قطاع خاص في مختلف التخصصات وكذا عدداً من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018

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