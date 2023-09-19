ضبط ترسانة أسلحة ورشاش جرينوف وقضايا مخدرات بحملة أمنية موسعة بثلاث محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان -دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (32) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (2 رشاش جرينوف - 10 بنادق آلية - 10 بنادق خرطوش - 13 فرد محلى - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 32 متهما لـ22 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,160 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية".

تنفيذ عدد (398) حكم قضائى متنوع.

وتم أيضًا ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط (3) قضايا سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (بندقية آلية – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين.

تنفيذ (822) حكم قضائى متنوع.

ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة) ، وكذا (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) ، بحوزة (7) متهمين لعدد (5) منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.