رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا متوجها إلى نيويورك اليوم الثلاثاء، لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وسط الأزمة الروسية الأوكرانية والتوسع العسكري المتزايد للصين.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله للصحفيين قبيل مغادرته طوكيو "سأنقل مفاهيم اليابان الفريدة، مثل الأمن البشري والتعاون الدولي الذي يركز على الإنسان إلى الدول الأخرى"، مضيفا أنه سيسعى لتنفيذ إنجازات قمة مجموعة السبع التي عقدت في مايو الماضي بهيروشيما.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون "إنه من المتوقع أن يظهر كيشيدا في خطابه رؤية لعالم يركز على التعاون بدلا من الانقسام والصراع، مع التأكيد على أهمية نزع السلاح النووي".

وأضاف المسؤولون أنه خلال إقامته في نيويورك حتى يوم الجمعة المقبل، من المقرر أن يشارك كيشيدا في الأحداث التي تركز على القضايا العالمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

ومن المقرر أن تزور يوكو كاميكاوا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول وزيرة خارجية للبلاد منذ حوالي 20 عاما، نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول ظهور لها كدبلوماسية كبيرة في منتدى دولي رئيسي.