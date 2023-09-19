بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 4ر6 نقاط ليصل إلى 63ر7004 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة، جراء تداول 5ر138 مليون سهم عبر 8503 صفقات نقدية بقيمة 3ر31 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 17ر3 نقاط ليسجل 39ر5762 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 2ر67 مليون سهم عبر 3853 صفقة نقدية بقيمة 11ر10 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر7 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 49ر7668 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 3ر71 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4650 صفقة بقيمة 19ر21 مليون دينار.