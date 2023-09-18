عمرو سليمان لـ"كلام في السياسة": مصر تعيش الآن حالة من الحياة الحزبية والسياسية غير مسبوقة

قال الدكتور عمرو سليمان أمين عام أمانة اللجان النوعية بحزب حماة وطن، إن مصر تعيش الآن حالة من الحياة الحزبية والسياسية غير مسبوقة، وتخطينا العمل الحزبي الذي يتحدث عن مدرسة أو مستشفى إلى العمل الحزبي التنموي الذي يسير مع الدولة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التنمية التي تسير بها الدولة، والتي أسست لها القيادة السياسية من 2014 حتى اليوم، من المهم جدا أن نسير كأحزاب سياسية على نفس الخطى، فما فائدة أن أكون حزبا سياسيا بعيدا عن الشارع وعن التنمية وعن تنمية الوعي لدى المواطن.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني الشخصية المصرية، ويرسل رسائل طمأنة واحتضان لفكرة أن الدولة ليست بعيدة، وهذا ما قاله الرئيس في معرض كلمته خلال زيارته لبني سويف.