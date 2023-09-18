محافظ دمياط تناقش إنهاء مشروع الصرف الصحي في قرية شط جريبة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والجهة المُنفذة للمشروع.

فيما وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحاور المشروع وذلك لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية، وكذلك موقف تنفيذ الشبكات بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة.

وفى هذا السياق، بحثت " محافظ دمياط " آلية استكمال المشروع وسُبل تخطى كافة المعوقات للدفع بمعدلات التنفيذ، حيث أكدت على وضع خطة عاجلة لاستكمال مد الشبكات بالتنسيق مع باقى قطاعات المرافق، لتلافى أى تعارض لخطوط المرافق الأخرى.

وشددت " الدكتورة منال عوض " على مواصلة تلك الأعمال وفقًا للدراسات المُعدة للمشروع، وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، والاسراع بخطوات العمل المقبلة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن.

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، " آليات التعامل مع هطول الأمطار التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من سلامة اعمدة الانارة وجاهزية سيارات ومعدات كسح المياه، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تطهير وملس لخطوط الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح الخاصة بها والتحرك الفورى بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع اى تراكمات المياه، وتواجد الفرق الفنية للتعامل مع أى اعطال.

وأكدت " محافظ دمياط " على قطاع الكهرباء بمراجعة الكابلات والاكشاك والتأكد من سلامتها وتواجد الفرق الفنية لإصلاح اى أعطال فورًا في دمياط