إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة من أعلى كوبري بمنطقة طرة

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة من اعلى كوبري شمال طرة بمنطقة المعادى.

وتسبب الحادث فى سقوط جزء من السور الحديدى بالكوبرى، وتم نقل المصابين لمستشفى مبرة المعادى وتم رفع السيارة والأسوار مكان وقوع الحادث .



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى بكرة مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص إصابة السائق ومساعده وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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