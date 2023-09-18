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الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة من أعلى كوبري بمنطقة طرة

الحادث
الحادث
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أصيب شخصان إثر  انقلاب سيارة من اعلى كوبري شمال طرة بمنطقة المعادى.

وتسبب الحادث فى سقوط جزء من السور الحديدى بالكوبرى، وتم نقل المصابين لمستشفى مبرة المعادى وتم رفع السيارة والأسوار مكان وقوع الحادث .


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى بكرة  مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ .

وكشف الفحص إصابة السائق ومساعده وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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اصابة شخصان أعلي كوبري بمديرية أمن القاهرة
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