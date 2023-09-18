مطرب حفل العندليب: مسئولة سابقة بدار الأوبرا منعتني من الغناء بحجة شكلي "وحش"

فجر المطرب محمد الطوخي، الذي أحيا مؤخراً حفل "العندليب" بدار الاوبرا المصرية ، مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث أعلن منذ قليل أن هناك مسئولة سابقة عن حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية ، تسببت في منعه من الغناء وإحياء الحفلات بالأوبرا ، وذلك بحجة أن "شكله وحش".

ووجه الطوخي الشكر للدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا وأهداه نجاح حفل "العندليب" الذي أحياه مؤخراً ، مؤكداً أنه سبب عودته للغناء من جديد في الأوبرا .

كما حرص الطوخي على توجيه الشكر للمسئولة السابقة عن حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية ، والتي رفض ذكر اسمها ، ووصفها بأنها كانت صاحبة الدور السلبي في حياته ، ولكنها منحته التحدي لمواصلة طريقه ومشواره.

ونشر الطوخي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، صورة تجمعه بالدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا ، وعلق عليها قائلاً : "بهدي نجاح حفل العندليب لناس كتير في حياتي منهم اللي لعبوا دور إيجابي مهم في خطواتي ، ومنهم كمان ومتندهشوش لما أقول لعبوا دور سلبي في حياتي ." .

وتابع قائلاً : "أصحاب الدور الايجابي ساعدوني ونوروا السكة قدامي ، وأصحاب الدور السلبي خلوا التحدي اللي جوايا أكبر نقطة ايجابية في حياتي ...الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية (صاحب الدور الإيجابي) بشكره من قلبي لإنه كان السبب في عودتي مرة أخرى لحفلات الأوبرا وكان أولها حفلات العندليب و اللي الحمد لله لاقت نجاح كبير ،" .

واستطرد قائلاً : "أما ( صاحبة الدور السلبي ) هي مسئولة سابقة عن حفلات الموسيقي العربية في دار الأوبرا و برضه بشكرها لانها لما كانوا بيرشحوا إسمي ليها كانت بتقول لهم مش عاوزاه عشان شكله ( وِحش ) ، وعلى هذا الأساس فضلت ممنوع لفترة كبيرة بسببها من حفلات الأوبرا"،

وأنهى الطوخي التدوينة قائلاً : "بصراحة كان نفسي تقيمني علي أساس موهبتي و فني واللي هقدر أقدمه ، أما موضوع شكلي ده بتاع ربنا و عاجبني والحمد لله ،،عموماً .. الحمد لله علي كل حاجة و أنا واثق إن كل شئ له ميعاد و إن الجاي أحسن بإذن ربنا ." .

received_7051468668199046