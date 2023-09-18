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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعامل لإتجاره في المخدرات بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة،  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لـ“عامل”  لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بكرداسة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «3167 /2023- جنايات كرداسة» للمتهم "س . ج"، 20 سنة، عامل، أنه يوم 26 مارس 2023 أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء عمليه بيعه لمواد مخدرة وبتفتيشه عثرعلى مواد مخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته اقر بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته.

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محكمة جنايات جنوب الجيزة المشدد 3 سنوات لإتجاره في المخدرات بكرداسة
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