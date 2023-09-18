إدارة مكافحة العدوى تواصل تدريب الفرق بجميع مستشفيات وهيئات المنوفية

نظمت اليوم إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتورة رشا فخر الدين، مدير الإدارة بتدشين عدة محاضرات تدريبية لجموع أطباء وتمريض فرق مكافحة العدوى ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وذلك بجميع المستشفيات التابعة للمديرية بالإضافة لأطباء وتمريض مكافحة العدوى بمستشفى الهلال التابعة للتأمين الصحى ومستشفى الأمانة للصحة النفسية ، في إطار خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات .

حيث تم إعادة التدريب علي جميع إجراءات مكافحة العدوى ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات AMR وإجراءات العزل وإعادة معالجة أدوات التعقيم وفصل النفايات وإجراءات التطهير ، كما تم التدريب علي الحزم الوقائية لمرضى الرعاية المركزة للحد من حدوث الالتهاب الرئوى المصاحب لأجهزة التنفس الصناعى.

كما وجهت مديرة الإدارة جميع الفرق بتكثيف المتابعة المستمرة والمرور اليومى للفرق والإلتزام بجميع الإجراءات بالمستشفيات ومتابعة إلتزام أطباء الرعايات والحضانات بسياسة المضادات الحيوية .

يأتى ذلك بدعم من وكيل الوزارة لمكافحة العدوى ، وتأكيده علي ضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة للفرق ، وضرورة متابعة الإلتزام بسياسة المضادات الحيوية بأقسام الرعاية والحضانات .



كما ثمن وكيل الوزارة، جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بأعمال التدريب المستمر والمرور المكثف علي المنشآت الصحية وذلك حرصاً من سيادته علي صحة المرضى والأطقم الطبية.