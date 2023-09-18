دورة تدريبية للتعريف بقانون الخدمة المدنية للعاملين بزراعة أسوان





إنطلقت فعاليات الدورة التدريبية للتعريف بقانون الخدمة المدنية والتطوير المؤسسى بقاعة مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة برعاية محافظ أسوان ، وتحت إشراف مدير مديرية التنظيم والإدارة سهير مكى ، وأيضاً مدير إدارة التدريب مصطفى حافظ .

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية ٢٠٢٠/٢٠٣٠ ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأبراز دور التطوير المؤسسى وإعداد كوادر وقيادات بالجهاز الإدارى بالمحافظة ، إنطلاقاً من الدور المنوط بها مديريات التنظيم والإدارة.

ومن جانبها أوضحت سهير مكى بأن الدورة التدريبية إستهدفت تدريب 38 من العاملين بمديرية الزراعة ، وذلك من خلال قيام محمد عبد الله باحث أول خدمة مدنية ، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بشرح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للتعريف بالفروق الخاصة بالوظائف القيادية والإشرافية .

لافته بأن أن الدورة التدريبية تستمر على مدار 4 أيام وذلك ضمن سلسلة من التدريبات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة من أجل تطوير مناخ العمل الإدارى وصقل المهارات الإدارية والفنية وتنميتها وتحسينها على الوجه الأكمل .

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