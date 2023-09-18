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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس بالشروق والسلام والمرج (صور)

جانب من المتهمين
جانب من المتهمين المضبوطين
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 7 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس بالشروق والسلام والمرج.

تعود البداية عندما تم ضبط (عامل وسائق  - مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).

ونجح رجال المباحث فى ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام).
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط 7 تجار مخدرات حشيش وهيروين واستروكس الشروق والسلام والمرج
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