ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس بالشروق والسلام والمرج (صور)

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 7 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين واستروكس بالشروق والسلام والمرج.

تعود البداية عندما تم ضبط (عامل وسائق - مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).

ونجح رجال المباحث فى ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام).

كما تم ضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.