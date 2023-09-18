مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل المحاضرات والحلقات النقاشية

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن برنامج المحاضرات والحلقات النقاشية والورش التي تقام ضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي، والذي يهدف إلى خلق جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

فيما يلي برنامج فعاليات جسر الجونة السينمائي:



المحاضرات:



1- محاضرة في صناعة الأفلام مع مروان حامد

تُعد هذه المحاضرة بمثابة فرصة لا يمكن تفويتها للتعلم من مروان حامد، وهو أحد أفضل صنّاع الأفلام في مصر، تمتد مسيرته المهنية لأكثر من عقدين، وتضم إنتاج وإخراج أفلام وإعلانات تلفزيونية وأفلام وثائقية قصيرة.

وبفضل أعماله التي تنطوي على الإبداع، يضم مروان في جعبته العديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل مخرج لعمل روائي أول من مهرجان ترايبيكا السينمائي، والعين الذهبية من مهرجان زيورخ السينمائي. أهم أعماله هي أفلام «عمارة يعقوبيان»، و«إبراهيم الأبيض»، و«الفيل الأزرق» بجزئيه.



2- محاضرة الإنتاج مع تيد هوب

تقدم هذه المحاضرة مع المنتج الأمريكي تيد هوب، وجهات نظر قيّمة تخص عالم الإنتاج السينمائي والإعلامي. أدى تيد العديد من الأدوار خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 35 عامًا، إذ أنتج ما يفوق الـ70 فيلمًا، وعمل على أكثر من 60 فيلمًا باعتباره المدير التنفيذي لأحد الاستوديوهات، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لخدمة بث ناشئة.

وخلال فترة عمله منتجًا، تلقت أفلامه 25 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، فازت بستٍ منها. تتميز مسيرة هوب في عالم الأفلام، بالاتجاه الشمولي الإبداعي الذي ينطلق دومًا من شغف عميق بالسينما وتاريخها، وتقديرًا لإمكاناتها.



3- حوار مع هند صبري

تديره ماريان خوري

تنضم الفنانة والمنتجة الشهيرة هند صبري، إلى المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري، في حوار للتعمق في مسيرتها الفنية المبهرة، التي تمتد لأكثر من 25 عامًا. إذ فازت هند بجائزة أفضل ممثلة لأكثر من 30 مرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، أول مرة كانت في سن الخامس عشر في مهرجان قرطاج السينمائي. وفي عام 2019، حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم التونسي «نورا تحلم» في 3 مهرجانات هي: مهرجان كان السينمائي، ومهرجان قرطاج السينمائي، ومهرجان الجونة السينمائي. كما فازت بجائزة أفضل ممثلة 5 مرات عن دورها المذهل في الفيلم المصري «أسماء» عام 2011.

ومن أشهر أعمالها أيضًا: فيلم «كيرة والجن» و «الفيل الأزرق 2» وكلاهما من أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. ومؤخرًا، خطت هند نحو عالم الإنتاج وصناعة المسلسلات، إذ أطلقت مسلسل «البحث عن علا»، من مسلسلات «نتفليكس الأصلية» الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2023، قامت هند ببطولة فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي.

الحلقات النقاشية:



1- العرب في الخارج: إعادة رسم صورة الشرق عالميًا

تستكشف هذه الحلقة النقاشية، ملامح الصورة العربية في صناعة السينما والإعلام دوليًا، وبالتحديد في هوليوود. تتعمق المناقشة في أحدث النجاحات والتحديات الملحة. وعبر دراسات حالة، تدرس الطبيعة المزدوجة للتمثيل العربي، وتسلط الضوء على الخطوات التي تم تحقيقها، والعقبات المستمرة التي تواجهها المواهب العربية في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تنظر الحلقة النقاشية أيضًا في العروض الإقليمية التي شهدت نجاحًا عالميًا على منصات البث المباشر، مساهمة في تصدير الثقافة العربية إلى العالم.

2- صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال - بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تستكشف الحلقة النقاشية هذه، قوة الأفلام، باعتبارها محفزًا للتغيير الملموس في العالم. وتتعمق في الاستراتيجيات وأساليب الاستفادة من هذا الوسيط، لإحداث تغيير حقيقي في العالم، بما في ذلك التأثير على سياسة اتخاذ القرارات، ودفع التحول الاجتماعي، من خلال رواية قصص جذابة، وخلق مبادرات قابلة للتنفيذ. كما يغوص النقاش في أهمية التعليم والشمولية في الكواليس.



3- السرد القصصي والمناخ: تحطيم القوالب النمطية - بالتعاون مع هيرستوري وصندوق الأمم المتحدة للسكان

تبحث هذه الحلقة النقاشية، فن رواية القصص المرتبطة بالمناخ، بأسلوب جذاب ومؤثر، مع الاحتفاظ بالجوانب الحقيقية والأخلاقية. ويؤكد النقاش على دمج الأصوات القادمة من مجتمعات مهمشة، حيث التركيز على تجاربهم ووضع رواياتهم تحت المجهر، لرفع الوعي بخصوص أهمية التغير المناخي.



4- ما وراء الحدود: الإنتاج المشترك على مستوى العالم

تتبع الحلقة النقاشية، تعقيدات صناعة الأفلام والمسلسلات في عالم مترابط. وتتعمق في مجال الإنتاج الدولي المشترك، وتدرس الاستراتيجيات التعاونية، وتكشف عن سبل التمويل المتنوعة التي تقود المشاريع السينمائية العابرة للحدود، مع التركيز على ربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمشهد العالمي للإنتاج السينمائي والإعلامي.



5- أبعد من الخيال: الغوص في الملكية الفكرية والذكاء الصناعي

يُعد هذا النقاش استكشافًا ديناميكيًا للمشهد المتطور في مجال الملكية الفكرية داخل صناعة السينما. تُركز الحلقة على الاتجاه السائد حاليًا في الاستوديوهات التي تمنح الأولوية للملكية الفكرية القائمة. يتفاعل النقاش في محادثة مثيرة للتفكير حول التوازن بين الترويج للمحتوى الأصلي، واستخدام الملكية الفكرية القائمة. كما تتناول الحلقة النقاشية صعود الذكاء الصناعي والمخاوف التي تدور حوله، خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية والامتلاك.



6- عشر سنوات من دور العرض المستقلة وبناء المجتمع - بالتعاون مع شبكة «ناس»

يهدف النقاش إلى تسليط الضوء على عشر سنوات من دور العرض المستقلة، من خلال مساحات إقليمية سينمائية مستقلة، والدور البارز الذي تلعبه في البرمجة والعروض وتدوير الأفلام ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى مساهمتها في بناء مجتمعات سينمائية وخلق جماهير عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



7- السينما المصرية: أين نحن الآن وأين نذهب من هناك؟

تتناول حالة صناعة السينما المصرية في الوقت الحاضر، وانطلاقًا من السياسات العامة، إلى تضاؤل كمية الإنتاج. يتعمق الحديث في التحديات الرئيسية والفرص التي تواجه المشهد المصري السينمائي اليوم. كما يتجه إلى أهمية التوازن بين الجودة الفنية والجاذبية التجارية.



8- بناء الشخصيات عبر الأزياء: حلقة نقاشية تفاعلية بالتعاون مع «كونكريت»

تبدأ الحلقة النقاشية التفاعلية، بتحدٍ مباشر، حيث يتعين على مصممي الأزياء البحث في أحدث مجموعة أصدرتها «كونكريت» لبناء أزياء مستوحاة من أزياء شهيرة في السينما المصرية، من عصرها الذهبي إلى يومنا هذا.

يعقب النقاش حديث حول دور الأزياء والملابس في السينما، وكيف يمكن للأزياء أن تصبح علامة بارزة حتى خارج حدود الأفلام التي جاءت منها، ودور اختيار الملابس في بناء وتقمص الشخصية.



9- الشركات في الثقافة: كيف يمكن للقطاع الخاص دعم القطاع الثقافي؟

تكشف عن الاستراتيجيات والإمكانيات لتنمية التعاون بين عالم الشركات والقطاع الثقافي، وتستكشف كيفية مساهمة الكيانات الخاصة في المبادرات الثقافية ودعمها، لا سيما في صناعة السينما، مما يولد تأثيرًا دائمًا على التعبير الفني وإثراء المجتمع.

الورش:



1- مختبر «راويات» للإرشاد لصانعات الأفلام: بالتعاون مع «فيلم إندبندنت» والسفارة الأمريكية

2- سلامة النساء في صناعة السينما: خلق بيئة عمل آمنة للممثلين: بالتعاون مع هيرستوري وصندوق الأمم المتحدة للسكان

3- سلامة النساء في صناعة السينما: إنشاء محتوى يراعي النوع الاجتماعي في الأفلام والدراما

.4ورشة عن الأفلام والطعام بالتعاون بين «نظرة للفنون والأفلام» و»خدمات آي إم إس» ومعهد غوتة في القاهرة

5- تشكيل مشهد الملكية الفكرية المصرية: حوار مبتكر مع محمود عثمان

6- برنامج كريتورز إنك أكسيليريتور بالتعاون مع كيوب إت كود

7- الحراك داخليًا وخارجيًا: كيف يمكن للطبيعة أن تشكل مصدر إلهام للتحول داخل الفنانين - بالتعاون مع راويات



فعاليات خاصة:

العرض الترويجي الثالث لـسينما تك من برنامج جيميناي إفريقيا



جلسات التعارف:

تقدم نسخة العام الحالي من جسر الجونة السينمائي، جلسات التعارف المخصصة لتعزيز الروابط القيّمة داخل مجتمع صناعة السينما الدولي. تسلط هذه التجمعات الودية على مجموعات محددة من الشخصيات المؤثرة في الصناعة يوميًا. الهدف الأساسي هو تسهيل التواصل الهادف، وتشجيع تكوين علاقات وتعاون دائم. تسعى هذه الجلسات لبناء جسور دائمة بين الأطراف المؤثرة القادمة من خلفيات مختلفة على الصعيدين العالمي وداخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساهم هذه التفاعلات في نمو وإثراء المشهد السينمائي العالمي، مما يخلق فرصًا لازدهار الإبداع والتعاون.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.