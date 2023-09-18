مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته السادسة

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن البوستر الرسمي للدورة السادسة عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، ومن المقرر إقامته في الفترة ما بين 13 إلى 20 من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الحساب: "حان الوقت أن نكشف الستار عن البوستر الرسمي للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، يحتفي مهرجان الجونة السينمائي هذا العام من خلال البوستر وعناصره البصرية قدرة السينما على تحويل الأحلام إلى حقيقة، ورواية قصص عن الشغف والإنسانية من جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين يقام مؤتمرًا صحفيًا، يناقش خلاله تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة بحضور القائمين عليه.